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Больше, чем планировали. Британия перевыполнила план по передаче Украине снарядов

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Четверг 20 июля 2023 18:25
Больше, чем планировали. Британия перевыполнила план по передаче Украине снарядов Фото: министр обороны Британии Бен Уоллес (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Великобритания передала Украине на 184 тысяч артиллерийских снарядов больше, чем планировала год назад.

Об этом заявил министр обороны Британии Бен Уоллес, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Он отметил, что Великобритания "предоставила значительное количество военного оборудования, боеприпасов и нелетальной помощи", поскольку Вооруженные силы Украины защищают свою территорию и стремятся изгнать российских захватчиков.

"Хотя в некоторых областях мы поставили меньше, чем ожидалось... мы перевыполнили планы в таких критически важных областях, как артиллерия, оперативно реагируя на приоритеты Украины и развитие событий на поле боя. Например, мы поставили в 15 раз больше артиллерийских боеприпасов, чем планировалось изначально", - подчеркнул министр.

Помощь Британии Украине

После полномасштабного вторжения россиян в Украину ряд союзников начали предоставлять Киеву военную помощь.

При этом Британия является одним из основных союзников Украины. Она стала первой страной, которая согласилась передать украинским защитникам современные западные танки, а также дальнобойные ракеты.

Несколько недель назад Лондон анонсировал новый пакет военной помощи для Украины.

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