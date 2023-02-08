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"Киевская область защищена": Силы обороны показали учения на севере (видео)

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Киев, Среда 08 февраля 2023 15:03
"Киевская область защищена": Силы обороны показали учения на севере (видео) Фото: силы обороны Киева показали обучение на севере (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Силы обороны Киева провели очередные учения на севере страны. Бойцы уверяют, что город и область защищены от врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сухопутных войск ВСУ.

"Киевская область защищена! Силы обороны Киева всегда готовы и постоянно совершенствуются! На совместных штабных тренировках на северной границе отработали слаженность работы подразделений. Аэроразведка и пехота, артиллерия и танки, имитация артиллерийских обстрелов", - говорится в сообщении.

Кроме того, самоходный артиллерийский дивизион Отдельной президентской бригады отработал применение трофейных высокоточных российских снарядов.

"Так сказать, спасибо врагам за "ленд-лиз"!" - добавляют военные.

Напомним, что сегодня командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев на севере проверил работу мобильных групп ПВО, защищающих украинское небо.

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