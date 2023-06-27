Украинские военные продвигаются сразу по нескольким направлениям: карты боев ISW

Вооруженные силы Украины продвигаются в Донецкой и Запорожской областях и отражают захваченные ранее россиянами населенные пункты.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Ситуация в Харьковской и Луганской областях
Бои в Донецкой области
"Южная ось"
Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных и отметил продвижение по всем направлениям в понедельник, 26 июня.
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