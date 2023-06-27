Українські військові просуваються відразу на кількох напрямках: карти боїв ISW

Збройні сили України просуваються в Донецькій та Запорізькій областях і відбивають захоплені раніше росіянами населені пункти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Ситуація в Харківській та Луганській областях
Бої у Донецькій області
"Південна вісь"
Президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових та відзначив просування по всіх напрямках в понеділок, 26 червня.
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