Украинские военные продвинулись возле Работино: в ВСУ раскрыли детали

"Мы имели частичный успех западнее Работино. Там наши воины наносят оккупантам урон в живой силе и технике. Продолжают закрепляться на занимаемых рубежах. На определенных направлениях мы продвинулись от 100 до 600 метров", - заявил Штупун.

Фото: Работино на карте (нажмите, чтобы увеличить)

Он также рассказал, что бойцы ВСУ продолжают давление и на Мелитопольском направлении. За последние три дня нашим защитникам удалось взять в плен 25 оккупантов.

"Но враг не сдается и пытается восстановить утраченное положение. В частности, западнее Вербового и юго-восточнее Малой Токмачки. На штурм враг бросает уже и элиту - десантные войска. Но несет потери", - добавил спикер.

Фото: Вербовое и Малая Токмачка на карте (нажмите, чтобы увеличить)

Деоккупация Работино

Напомним, 28 августа украинским военным удалось освободить Работино от российских оккупантов. Это был один из ключевых укрепрайонов врага в Запорожской области.

Дальнейшей целью украинских военных может стать Токмак, который находится в 30 километрах от Работино.

Более детально об освобождении населенного пункта можете узнать в материале РБК-Украина.