Українські військові просунулися біля Роботиного: у ЗСУ розкрили деталі

Українські захисники продовжують свій наступ біля села Роботине Запорізької області. Там вони просунулися на відстань до 600 метрів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександра Штупуна в ефірі телемарафону.
"Ми мали частковий успіх на захід від Роботиного. Там наші воїни завдають окупантам втрат у живій силі і техніці. Продовжують закріплюватися на займаних рубежах. На визначених напрямках ми просунулися від 100 до 600 метрів", - заявив Штупун.
Він також розповів, що бійці ЗСУ продовжують тиск і на Мелітопольському напрямку. За останні три дні нашим захисникам удалося взяти в полон 25 окупантів.
"Але ворог не здається і намагається відновити втрачене положення. Зокрема, на захід від Вербового і на південний схід від Малої Токмачки. На штурм ворог кидає вже і еліту - десантні війська. Але зазнає втрат", - додав спікер.
Нагадаємо, 28 серпня українським військовим вдалося звільнити Роботине від російських окупантів. Це був один з ключових укріпрайонів ворога у Запорізькій області.
Подальшою метою українських військових може стати Токмак, що за 30 кілометрів від Роботиного.
Більш детально про звільнення населеного пункту можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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