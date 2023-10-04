Українські військові просунулися біля Роботиного: у ЗСУ розкрили деталі

"Ми мали частковий успіх на захід від Роботиного. Там наші воїни завдають окупантам втрат у живій силі і техніці. Продовжують закріплюватися на займаних рубежах. На визначених напрямках ми просунулися від 100 до 600 метрів", - заявив Штупун.

Фото: Роботине на карті (натисніть, щоб збільшити)

Він також розповів, що бійці ЗСУ продовжують тиск і на Мелітопольському напрямку. За останні три дні нашим захисникам удалося взяти в полон 25 окупантів.

"Але ворог не здається і намагається відновити втрачене положення. Зокрема, на захід від Вербового і на південний схід від Малої Токмачки. На штурм ворог кидає вже і еліту - десантні війська. Але зазнає втрат", - додав спікер.

Фото: Вербове та Мала Токмачка на карті (натисніть, щоб збільшити)

Деокупація Роботиного

Нагадаємо, 28 серпня українським військовим вдалося звільнити Роботине від російських окупантів. Це був один з ключових укріпрайонів ворога у Запорізькій області.

Подальшою метою українських військових може стати Токмак, що за 30 кілометрів від Роботиного.

Більш детально про звільнення населеного пункту можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.