Украинские военные "приземлили" российский "Орлан-10" на севере

"Воины Сил обороны Северщины в зоне ответственности уничтожили вражеский БПлА, предварительно "Орлан-10", - говорится в сообщении.

Военные также обнародовали фотографии обломков сбитого дрона.

Как сообщалось, сегодня ночью оккупанты выпустили по Украине 21 иранский дрон, 16 из которых сбили силы ПВО.

Кроме того, над Киевом зафиксировали 8 дронов-камикадзе, силы ПВО сбили все вражеские беспилотники.

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