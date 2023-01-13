Кулеба сказал, что сыграло решающую роль в передаче Patriot для Украины

Решающим значением в решении США передать Украине батарею Patriot стал визит президента Владимира Зеленского в Вашингтон. Этому также способствовала постоянная работа украинских дипломатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра иностранных дел Дмитрия Кулебы чешскому изданию Denik.cz .

Он отметил, что это решение Соединенных Штатов Америки для Украины стратегическое, которое повлияет на дальнейший ход войны.

"Еще несколько месяцев назад это казалось невозможным. Мы неоднократно слышали "нет" от наших американских коллег, но эта война и несокрушимость украинцев показали, что нет ничего невозможного, если работать 24 часа в сутки и защищать свою жизнь, свободу и будущее. Ведь сегодня мы боремся не только за себя, но и за свободу и безопасность Европы и мира", - говорит Кулеба.

По его словам, вопрос поставки Patriot был самой сложной задачей и стал выдающимся достижением украинской военной дипломатии.

"Весы перевесил исторический визит украинского президента в США. Особые отношения между президентом Зеленским и президентом США Байденом, а также системная, постоянная работа украинских дипломатов обеспечили стратегический результат. Это важно не только для нашей страны, но и для всего евроатлантического сообщества", - акцентировал Кулеба.

Министр обратил внимание, решение Белого дома свидетельствует о том, что наконец-то преодолен психологический барьер для предоставления Украине необходимого оружия.

"Ведь Россия использует все средства и инструменты террора для достижения своей цели: уничтожение Украины и покорение Европы. Я заявлял еще в декабре, что этот шаг США проложит путь для новых поставок Patriot и нового высококлассного оружия как от Вашингтона, так и от наших европейских союзников. Недавние решения Парижа предоставить Украине колесные танки АМХ-10, а Берлина - батарею Patriot и БМП Marder подтверждают мои слова", - подытожил Кулеба.

Напомним, что в декабре США объявили о предоставлении очередного пакета военной помощи почти на 2 млрд долларов, в котором была анонсирована поставка первой батареи комплекса противоракетной обороны Patriot для Украины.

Также мы писали о том, что Германия вслед за США согласилась передать Украине батарею Patriot.

Как недавно стало известно, украинские военные будут учиться использовать эти комплексы ПВО на следующей неделе в штате Оклахома.

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