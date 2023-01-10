ua ru
Вт, 10 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинские военные на следующей неделе начнут обучение по ПВО Patriot, - CNN

Новина українською →
Украина, Вторник 10 января 2023 17:38
Украинские военные на следующей неделе начнут обучение по ПВО Patriot, - CNN Фото: украинские военные на следующей неделе начнут обучение по ПВО Patriot (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украинские военные пройдут обучающую программу по работе с системой противоракетной обороны Patriot уже на следующей неделе. Известно, что их подготовка будет длиться несколько месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Украинцы будут тренироваться в Форт-Силле в Оклахоме. Там США проводят тренировки по эксплуатации и обслуживанию передовой системы ПВО с собственными военными. Это место является одним из четырех для базовой подготовки армии. Там также находится артиллерийская школа, более века обучающая военнослужащих.

По словам помощника министра обороны Лауры Купер, подготовка украинских военных продлится несколько месяцев.

"Я не могу назвать точные сроки завершения обучения", – сказала она.

При этом известно, что в США рассматривают разные варианты обучения украинцев. Как непосредственно на американских полигонах, так и за границей или сочетание обоих вариантов.

Напомним, что новость о том, что Пентагон рассматривает возможность проведения обучения в США, появилась на следующий день после объявления о предоставлении батареи Patriot Украине.

Добавим также, что 5 января президент Владимир Зеленский поблагодарил Германиюза батарею американских зенитных ракетных комплексов Patriot.

Также на днях глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ожидает развертывания американской системы Patriot в максимально сжатые сроки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки ПВО
NEWS
Украинские военные подбили катер оккупантов под Херсоном: первые подробности
Украинские военные подбили катер оккупантов под Херсоном: первые подробности
DAILY
Хватит ли Украине денег? За счет чего страна будет жить и кто ей поможет в 2023 году
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Хватит ли Украине денег? За счет чего страна будет жить и кто ей поможет в 2023 году