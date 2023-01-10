Украинские военные на следующей неделе начнут обучение по ПВО Patriot, - CNN

Украинские военные пройдут обучающую программу по работе с системой противоракетной обороны Patriot уже на следующей неделе. Известно, что их подготовка будет длиться несколько месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Украинцы будут тренироваться в Форт-Силле в Оклахоме. Там США проводят тренировки по эксплуатации и обслуживанию передовой системы ПВО с собственными военными. Это место является одним из четырех для базовой подготовки армии. Там также находится артиллерийская школа, более века обучающая военнослужащих. По словам помощника министра обороны Лауры Купер, подготовка украинских военных продлится несколько месяцев. "Я не могу назвать точные сроки завершения обучения", – сказала она. При этом известно, что в США рассматривают разные варианты обучения украинцев. Как непосредственно на американских полигонах, так и за границей или сочетание обоих вариантов.