Еще 1270 захватчиков и 61 артсистема. Генштаб обновил потери РФ в Украине
Фото: Силы обороны за сутки ликвидировали более 1200 российских захватчиков (Getty Images)
Потери России в войне в Украине за сутки с 22 на 23 июня, составили 1270 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения, агрессор потерял около 534 360 солдат. Кроме того, за сутки ВСУ уничтожили 15 боевых бронированных машин и 61 артиллерийскую систему.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.06.24 ориентировочно составили:
- личного состава - 534 360 (+1270) человек ликвидировано;
- танков - 8019 (+10) ед.;
- боевых бронированных машин - 15 398 (+15) ед.;
- артиллерийских систем - 14 195 (+61) ед.;
- РСЗО - 1108 (+2) ед.;
- средства ПВО - 863 (+2) ед.;
- самолетов - 359 ед.;
- вертолетов - 326 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 11 355 (+50) ед.;
- крылатых ракет - 2321 (+13) ед.;
- кораблей/катеров - 28 ед.;
- подводных лодок - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 19 248 (+44) ед.;
- специальной техники - 2377 (+8) ед.
Ситуация на фронте
Напомним, захватчики активизировали штурмы и атаки на Торецком направлении в Донецкой области.
Россияне могут готовиться к атакам на еще одном направлении.
В Институте изучения войны объяснили, почему агрессор активизировал штурмы на востоке.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.