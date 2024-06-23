Еще 1270 захватчиков и 61 артсистема. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Фото: Силы обороны за сутки ликвидировали более 1200 российских захватчиков (Getty Images)

Потери России в войне в Украине за сутки с 22 на 23 июня, составили 1270 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения, агрессор потерял около 534 360 солдат. Кроме того, за сутки ВСУ уничтожили 15 боевых бронированных машин и 61 артиллерийскую систему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.