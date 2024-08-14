Силы беспилотных систем показали видео уничтожение вражеского "Града" с помощью дрона

На опубликованном видео видно, как украинские военные с помощью FPV-дрона попали в российский БМ-21 "Град". На каком направлении была уничтожена вражеская техника - не указывается.

Однако отмечается, что это работа бойцов 14 отдельного полка БпАК Сил беспилотных систем. Это новая структура в Украинской армии, созданная в начале июня этого года по поручению президента Владимира Зеленского.

Что известно о Силах беспилотных систем

Руководителем СБС был назначен полковник Вадим Сухаревский. Что известно о нем – читайте больше в материале РБК-Украина .

Недавно Сухаревский заявил, что украинская армия, скорее всего, выигрывает у России по количеству беспилотников.

Следует отметить, что в Украине в последнее время значительно увеличилось производство беспилотников. В частности, уже запланировано производство миллиона FPV-дронов. Подробно о том, может ли такое количество беспилотников изменить ситуацию на фронте, – в материале РБК-Украина .

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