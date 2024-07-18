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Украина по количеству дронов, возможно, даже обходит РФ, - командующий Сил беспилотников

Четверг 18 июля 2024 19:50
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Украина по количеству дронов, возможно, даже обходит РФ, - командующий Сил беспилотников Фото: командующий Сил беспилотной системы Вадим Сухаревский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украинская армия, скорее всего, выигрывает у России по количеству беспилотников.

Об этом заявил командующий Сил беспилотной системы Вадим Сухаревский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для Армия TV.

"Только за эти два квартала этого года мы уже поставили в войска в 6 раз больше дронов, чем за весь прошлый год. И это общая победа как Генерального штаба, так и Министерства обороны", – рассказал Сухаревский.

По его словам, Украина "круче" в вопросе производства дронов, ведь имеет значительный выбор в маневровости дронов.

"У нас более 165 разработок разного вида, которые тестируются и используются на поле боя. По количеству дронов мы явно не проигрываем, возможно и выигрываем", - подчеркнул он.

Силы беспилотных систем

Напомним, в начале июня Минобороны объявило о создании нового рода войск ВСУ – Сил беспилотных систем. Командующим был назначен полковник Вадим Сухаревский. Что известно о нем - читайте больше в материале РБК-Украина.

С начала этого года в Украине значительно увеличилось производство беспилотников. В этом году планируется сделать и передать бойцам ВСУ миллион FPV-дронов. Подробно о том, может ли такое количество беспилотников изменить ситуацию на фронте, -в материале РБК-Украина.

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