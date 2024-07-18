Украина по количеству дронов, возможно, даже обходит РФ, - командующий Сил беспилотников
Украинская армия, скорее всего, выигрывает у России по количеству беспилотников.
Об этом заявил командующий Сил беспилотной системы Вадим Сухаревский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для Армия TV.
"Только за эти два квартала этого года мы уже поставили в войска в 6 раз больше дронов, чем за весь прошлый год. И это общая победа как Генерального штаба, так и Министерства обороны", – рассказал Сухаревский.
По его словам, Украина "круче" в вопросе производства дронов, ведь имеет значительный выбор в маневровости дронов.
"У нас более 165 разработок разного вида, которые тестируются и используются на поле боя. По количеству дронов мы явно не проигрываем, возможно и выигрываем", - подчеркнул он.
Силы беспилотных систем
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