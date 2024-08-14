UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сили безпілотних систем показали відео знищення ворожого "Граду" за допомогою дрона

Фото: БМ-21 "Град" (росЗМІ)
Автор: Наталія Кава

Сили безпілотних систем України знищили російський БМ-21 "Град" на одному з напрямків фронту.

Як повідомляє РБК-Україна, відео опублікували в Telegram-каналі СтратКом ЗСУ.

На опублікованому відео видно, як українські військові за допомогою FPV-дрона поцілили у російський БМ-21 "Град". На якому саме напрямку було знищено ворожу техніку - не вказується.

Однак зазначається, що це робота бійців 14-го окремого полку БпАК Сил безпілотних систем. Це нова структура в Українській армії, створена на початку червня цього року на доручення президента Володимира Зеленського.

Що відомо про Сили безпілотних систем

Очільником СБС було призначено полковника Вадима Сухаревського. Що відомо про нього - читайте більше в матеріалі РБК-Україна.

Нещодавно Сухаревський заявив, що українська армія наразі скоріше за все виграє у Росії по кількості безпілотників.

Варто зауважити, що в Україні останнім часом значно збільшилось виробництво безпілотників. Зокрема, вже заплановано виробництво мільйона FPV-дронів. Детально про те, чи може така кількість безпілотників змінити ситуацію на фронті, - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніАтака дронів