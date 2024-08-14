Силы беспилотных систем показали видео уничтожение вражеского "Града" с помощью дрона
Силы беспилотных систем Украины уничтожили российский БМ-21 "Град" в одном из направлений фронта.
Как сообщает РБК-Украина , видео опубликовали в Telegram-канале СтратКом ВСУ.
На опубликованном видео видно, как украинские военные с помощью FPV-дрона попали в российский БМ-21 "Град". На каком направлении была уничтожена вражеская техника - не указывается.
Однако отмечается, что это работа бойцов 14 отдельного полка БпАК Сил беспилотных систем. Это новая структура в Украинской армии, созданная в начале июня этого года по поручению президента Владимира Зеленского.
Что известно о Силах беспилотных систем
Руководителем СБС был назначен полковник Вадим Сухаревский. Что известно о нем – читайте больше в материале РБК-Украина .
Недавно Сухаревский заявил, что украинская армия, скорее всего, выигрывает у России по количеству беспилотников.
Следует отметить, что в Украине в последнее время значительно увеличилось производство беспилотников. В частности, уже запланировано производство миллиона FPV-дронов. Подробно о том, может ли такое количество беспилотников изменить ситуацию на фронте, – в материале РБК-Украина .
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