Сили безпілотних систем показали відео знищення ворожого "Граду" за допомогою дрона

На опублікованому відео видно, як українські військові за допомогою FPV-дрона поцілили у російський БМ-21 "Град". На якому саме напрямку було знищено ворожу техніку - не вказується.

Однак зазначається, що це робота бійців 14-го окремого полку БпАК Сил безпілотних систем. Це нова структура в Українській армії, створена на початку червня цього року на доручення президента Володимира Зеленського.

Що відомо про Сили безпілотних систем

Очільником СБС було призначено полковника Вадима Сухаревського. Що відомо про нього - читайте більше в матеріалі РБК-Україна.

Нещодавно Сухаревський заявив, що українська армія наразі скоріше за все виграє у Росії по кількості безпілотників.

Варто зауважити, що в Україні останнім часом значно збільшилось виробництво безпілотників. Зокрема, вже заплановано виробництво мільйона FPV-дронів. Детально про те, чи може така кількість безпілотників змінити ситуацію на фронті, - у матеріалі РБК-Україна.

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