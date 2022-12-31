Украинские военные показали, как сбивают российскую ракету: видео
Зенитным ракетным войскам воздушного командования "Центр" удалось точно уничтожить одну из российских ракет во время атаки в субботу, 31 декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Воздушного командования "Центр".
В сообщении говорится, что зенитные ракетные войска во время массовой ракетной атаки по территории Украины смогли удачно уничтожить одну из российских ракет.
"Зенитные ракетные войска воздушного командования "Центр" стойко и метко уничтожают вражеские ракеты. Слава украинским ПВО! Слава Украине! Смерть врагам!" – сказано в сообщении.
Напомним, в воздушных силах ВСУ рассказали, почему россияне совершают атаки дронами на Украину именно ночью .
Также сообщалось, что в ночь с 29 на 30 декабря россияне направили по столице семеро "Шахедов" , пятеро были сбиты над Киевом и двое - на подлете в город.
Всего кафиры выпустили 16 дронов, которые атаковали Украину с юго-восточного и северного направлений.