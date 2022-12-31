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Украинские военные показали, как сбивают российскую ракету: видео

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Украина, Суббота 31 декабря 2022 22:59
Украинские военные показали, как сбивают российскую ракету: видео Фото: Украинские военные показали, как сбивают российскую ракету: видео (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Зенитным ракетным войскам воздушного командования "Центр" удалось точно уничтожить одну из российских ракет во время атаки в субботу, 31 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Воздушного командования "Центр".

В сообщении говорится, что зенитные ракетные войска во время массовой ракетной атаки по территории Украины смогли удачно уничтожить одну из российских ракет.

"Зенитные ракетные войска воздушного командования "Центр" стойко и метко уничтожают вражеские ракеты. Слава украинским ПВО! Слава Украине! Смерть врагам!" – сказано в сообщении.

Напомним, в воздушных силах ВСУ рассказали, почему россияне совершают атаки дронами на Украину именно ночью .

Также сообщалось, что в ночь с 29 на 30 декабря россияне направили по столице семеро "Шахедов" , пятеро были сбиты над Киевом и двое - на подлете в город.

Всего кафиры выпустили 16 дронов, которые атаковали Украину с юго-восточного и северного направлений.

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