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Залужный показал, как артиллеристы уничтожают россиян под Бахмутом при помощи Paladin

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Понедельник 27 марта 2023 19:20
Залужный показал, как артиллеристы уничтожают россиян под Бахмутом при помощи Paladin Иллюстративное фото: Залужный показал, как артиллеристы уничтожают россиян под Бахмутом при помощи Paladin (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные активно применяют американские гаубицы Paladin для уничтожения российских солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в Telegram.

Главнокомандующий обнародовал видео, на котором можно заметить, как наши защитники на Бахмутском направлении атакуют врага при помощи САУ.

"Сейчас очень сильно выигрывает дальность. Дальность выстрела, дальность полета снаряда, а также точность. В нашем деле нужна точность", - рассказывает один из артиллеристов о преимуществах гаубицы Paladin.

Стоит заметить, что САУ Paladin была создана в 1953-1960 годах в США. Она неоднократно модернизировалась до 2003 года. Корпус и башня техники оснащены броней, которая обеспечивает защиту от стрелкового оружия и осколков. Также гаубица обладает 155-мм пушкой. Обычная скорострельность - один выстрел в минуту, максимальная - четыре выстрела в минуту. Она способна бить по целям на расстоянии до 30 километров.

Напомним, еще в феврале стало известно, что украинские военные завершили обучение на САУ Paladin.

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