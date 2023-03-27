Залужный показал, как артиллеристы уничтожают россиян под Бахмутом при помощи Paladin
Украинские военные активно применяют американские гаубицы Paladin для уничтожения российских солдат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в Telegram.
Главнокомандующий обнародовал видео, на котором можно заметить, как наши защитники на Бахмутском направлении атакуют врага при помощи САУ.
"Сейчас очень сильно выигрывает дальность. Дальность выстрела, дальность полета снаряда, а также точность. В нашем деле нужна точность", - рассказывает один из артиллеристов о преимуществах гаубицы Paladin.
Стоит заметить, что САУ Paladin была создана в 1953-1960 годах в США. Она неоднократно модернизировалась до 2003 года. Корпус и башня техники оснащены броней, которая обеспечивает защиту от стрелкового оружия и осколков. Также гаубица обладает 155-мм пушкой. Обычная скорострельность - один выстрел в минуту, максимальная - четыре выстрела в минуту. Она способна бить по целям на расстоянии до 30 километров.
Напомним, еще в феврале стало известно, что украинские военные завершили обучение на САУ Paladin.
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