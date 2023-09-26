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Украинские военные превратили в металлолом российскую САУ "Гиацинт-С" (видео)

Вторник 26 сентября 2023 17:11
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Украинские военные превратили в металлолом российскую САУ "Гиацинт-С" (видео) Иллюстративное фото: украинские военные превратили в металлолом российскую САУ "Гиацинт-С" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Бойцы Национальной гвардии уничтожили российскую самоходную артиллерийскую установку "Гиацинт-С" при помощи беспилотника.

Об заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД в Facebook.

"Несколько секунд - и российская САУ 2С5 "Гиацинт-С" превратилась в кучку металлолома. Никакой магии, только ловкость и смекалка аэроразведчиков из 27-й бригады Национальной гвардии Украины", - рассказал министр.

"Гиацинт-С"

Стоит заметить, что 2С5 “Гиацинт-С” - советская самоходная 152 мм пушка. Максимальная дальность стрельбы составляет до 40 километров.

Украинские военные уже неоднократно уничтожали ее после начала полномасштабного вторжения россиян, в частности на Таврическом направлении.

Напомним, за вчерашний день, 25 сентября, украинским защитникам удалось уничтожить 39 артиллерийских систем оккупантов.

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