Украинские военные превратили в металлолом российскую САУ "Гиацинт-С" (видео)
Бойцы Национальной гвардии уничтожили российскую самоходную артиллерийскую установку "Гиацинт-С" при помощи беспилотника.
Об заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД в Facebook.
"Несколько секунд - и российская САУ 2С5 "Гиацинт-С" превратилась в кучку металлолома. Никакой магии, только ловкость и смекалка аэроразведчиков из 27-й бригады Национальной гвардии Украины", - рассказал министр.
"Гиацинт-С"
Стоит заметить, что 2С5 “Гиацинт-С” - советская самоходная 152 мм пушка. Максимальная дальность стрельбы составляет до 40 километров.
Украинские военные уже неоднократно уничтожали ее после начала полномасштабного вторжения россиян, в частности на Таврическом направлении.
Напомним, за вчерашний день, 25 сентября, украинским защитникам удалось уничтожить 39 артиллерийских систем оккупантов.
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