Українські військові перетворили на металобрухт російську САУ "Гіацинт-С" (відео)

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС у Facebook.

"Кілька секунд - і російська САУ 2С5 "Гіацинт-С" перетворилася на купу металобрухту. Жодної магії, тільки спритність і кмітливість аеророзвідників з 27-ї бригади Національної гвардії України", - розповів міністр.

"Гіацинт-С"

Варто зауважити, що 2С5 "Гіацинт-С" - радянська самохідна 152 мм гармата. Максимальна дальність стрільби становить до 40 кілометрів.

Українські військові вже неодноразово знищували її після початку повномасштабного вторгнення росіян, зокрема, на Таврійському напрямку.

Нагадаємо, за вчорашній день, 25 вересня, українським захисникам вдалося вбити 39 артилерійських систем окупантів.