ua ru
Сб, 31 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинские военные получили новые броневики от Канады

Новина українською →
Суббота 31 декабря 2022 13:30
Украинские военные получили новые броневики от Канады Фото: украинские военные получили новые броневики от Канады (ГПСУ)
Автор: Руслан Гаращенко

Канада передала украинским пограничникам боевые бронированные автомобили Roshel.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

"Новогодний тест-драйв: черниговские пограничники получили канадские боевые бронированные автомобили марки Roshel. Теперь они помогают нести службу на северной границе", - рассказали в Госпогранслужбе.

Фото: автомобили Roshel, переданные пограничникам Украины (t.me/DPSUkr)

Напомним, ранее сообщалось, что Финляндия направила в Украину распределительные трансформаторы для восстановления энергетического сектора Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Канада Военная помощь Война в Украине
NEWS
Удары ВСУ в Луганской области и снижение темпов вражеских штурмов под Бахмутом: карты боев
Удары ВСУ в Луганской области и снижение темпов вражеских штурмов под Бахмутом: карты боев
DAILY
Дмитрий Кулеба: Россию нужно запихнуть в ее границы и закрыть на замок
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дмитрий Кулеба: Россию нужно запихнуть в ее границы и закрыть на замок