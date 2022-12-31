Украинские военные получили новые броневики от Канады

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ .

"Новогодний тест-драйв: черниговские пограничники получили канадские боевые бронированные автомобили марки Roshel. Теперь они помогают нести службу на северной границе", - рассказали в Госпогранслужбе.

Напомним, ранее сообщалось, что Финляндия направила в Украину распределительные трансформаторы для восстановления энергетического сектора Украины.

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