Украинские военные могут лечиться за рубежом: алгоритм действий

Уже более года полномасштабной войны в Украине действует программа для военных. Защитники могут выехать за границу, чтобы получить необходимое лечение и реабилитацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины .

"На сегодняшний день благодаря мощной международной поддержке и взаимодействию Министерства здравоохранения с партнерами около 4 тысяч украинцев эвакуированы в клиники Евросоюза", - сообщили в министерстве.

Минздрав также отметил, что в программе лечения могут участвовать как гражданские, так и военные граждане.

Алгоритм эвакуации для лечения для защитников Украины

По данным министерства, обеспечение военнослужащих, защищающих суверенитет и территориальную целостность страны, необходимой медицинской и реабилитационной помощью, доступ к которой ограничен войной, является одним из первоочередных приоритетов для государства.

Учитывая это, правительство приняло постановление, значительно упрощающее механизм медицинской эвакуации военных.

Согласно документу, для медевакуации защитнику не нужно получать заключение консилиума военно-медицинского учреждения.

Теперь медучреждение, в котором защитник или защитница Украины находится на лечении (реабилитации), инициирует и определяет необходимость направления лечения за границу.

Медучреждение также самостоятельно готовит пакет документов, в частности:

согласие военного или его/ее законного представителя на лечение за границей;

согласие на обработку и передачу персональных данных медучреждениям иностранных государств;

выписку из медицинской карты амбулаторного (стационарного) больного по форме, утвержденной Минздравом;

заключение о необходимости направления военного на лечение за границу.

Шаблоны вышеуказанных документов можно найти по ссылке.

Дальнейшие действия

Далее заключение о необходимости эвакуации вместе с пакетом документов медучреждение направляет в государственный орган из состава сектора безопасности и обороны, в котором военный/военная проходит службу.

Государственный орган, в свою очередь, направляет на рассмотрение Минздрава в электронной форме письмо-направление с копиями документов.

Затем Минздрав подает запрос в страны ЕС о готовности бесплатно предоставить защитнику Украины необходимую медицинскую и реабилитационную помощь и письмом информирует Командование Медицинских сил или соответствующий государственный орган, входящий в состав сектора безопасности и обороны, администрацию Госпогранслужбы и МИД о согласованном с иностранной стороной перечне защитников Украины, которых могут принять на лечение за рубежом.

Минздрав Украины при содействии официальных структур Еврокомиссии транспортирует защитника/защитницу в зарубежную клинику.

Более подробно ознакомиться с алгоритмом медицинской эвакуации для гражданских украинцев можно в материале РБК-Украина.

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