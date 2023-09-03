Лечение за рубежом для украинцев: на кого распространяется и как подать заявку

Тяжелобольные украинцы или те, кто получил травмы из-за войны, имеют возможность подать заявку в программу медицинской эвакуации и пройти лечение за рубежом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

"Программа медицинской эвакуации - комплекс мероприятий по организации направления граждан Украины для лечения за границу с целью получения высокоспециализированной медицинской помощи", - сообщили в Минздраве.

По данным министерства, в соответствии с критериями направления граждан Украины для лечения за границу на период действия военного положения, утвержденных приказом Министерства здравоохранения Украины, за границу рекомендовано направлять следующие категории пациентов:

пациенты с травмами, полученными в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, которые нуждаются в предоставлении третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи;

пациенты, нуждающиеся в предоставлении комбустиологической помощи (ожоги);

дети с новообразованиями, которые нуждаются в предоставлении высокоспециализированной медицинской помощи;

взрослые пациенты с новообразованиями, которые нуждаются в предоставлении высокоспециализированной медицинской помощи;

дети с орфанными заболеваниями.

Как подать заявку

Для начала лечащий или семейный врач информирует областного координатора по медицинской эвакуации о своем решении. Областные координаторы присылают необходимые медицинские заключения в команду медицинской эвакуации в Минздрав.

После чего начинается подготовка к эвакуации пациента:

Минздрав верифицирует данные, информирует пациента о маршруте медицинской эвакуации.

Если пациент дает согласие на медицинскую эвакуацию, то Минздрав направляет соответствующий запрос в систему экстренного реагирования Еврокомиссии.

Минздрав получает через платформу Early Warning and Response System (EWRS) предложения от больниц из стран-членов Европейского Союза и Европейской экономической зоны о готовности принять пациентов и обеспечить необходимое лечение.

Координаторы по медэвакуации Министерства в постоянной коммуникации с больницами, принимающими пациентов, согласовывают этапы и маршруты безопасной транспортировки.

Международные партнеры во взаимодействии со службой экстренной медицинской помощи МЗ Украины транспортируют пациентов от больниц в прифронтовой зоне или на деоккупированных территориях в медицинские учреждения Львовщины, которые взяли на себя функцию медицинского хаба. В этих больницах готовят людей к медэвакуации (оказывают медпомощь, организуют подготовку и перевод необходимой документации).

Далее медицинским автотранспортом или медицинскими вертолетами/самолетами украинцев транспортируют за границу для специализированного лечения.

Минздрав Украины при содействии министерств здравоохранения стран-членов ЕС/ЕЭЗ, через платформу EWRS проводит мониторинг пациентов, получает сообщения об их движении в клиниках стран ЕС, а также запросы дополнительной информации о пациентах и тому подобное.

После завершения лечения пациенты могут вернуться в Украину при содействии посольств или консульств Украины в соответствующей стране.

Подача заявки онлайн

Оформить заявку на пособие можно и в онлайн-формате. Для этого необходимо самостоятельно подать предварительную заявку на Программу медицинской эвакуации.

На сайте Министерства здравоохранения Украины в разделе Опросы следует заполнить соответствующую анкету.

После заполнения анкеты необходимо подождать обратной связи.

"Каждый случай эвакуации рассматривается специалистами отдельно. Подготовка пациента обычно длится от 3-4 дней до 2 недель, Министерство обеспечивает коммуникацию с клиниками и международными партнерами", - добавили в министерстве.

Транспортировка и лечение украинских граждан в рамках программы медевакуации финансируется международными организациями, а также принимающими украинцев.

По ссылке можно узнать подробнее о медицинской помощи в отдельных странах.

Напомним, что сейчас для получения качественного протеза не всегда следует ожидать установления инвалидности. Кроме того, граждане Украины могут быть обеспечены протезными изделиями за счет государственного бюджета.

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