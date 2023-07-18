Украинские военные имеют успех на юго-востоке: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте

По его словам, наступательные операции ВСУ продолжаются на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях. Наши защитники закрепляются на достигнутых рубежах, наносят удары артиллерией по целях противника и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

"На направлениях Малая Токмачка - Новопокровка и Великая Новоселка - Урожайное имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах. Вместе с тем на Бахмутском направлении наши войска продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут", - рассказал Ковалев.

Фото: направления, где ВСУ добились успеха (скриншот)

По его словам, россияне оказывают мощное сопротивление, применяют резервы и несут тяжелые потери.

Также наши воины продолжают сдерживать наступление врага на Купянском и Лиманском направлениях. За прошедшие сутки, 17 июля, там произошло 36 боестолкновений.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, украинские защитники с начала лета продолжают контрнаступление на отдельных направлениях. Они уже смогли освободить от россиян ряд населенных пунктов на юго-востоке.

Также ВСУ достигли успеха и под Бахмутом - там они заняли господствующие высоты и установили огневой контроль над городом.

При этом на Лимано-Купянском направлении наши воины находятся в обороне. Там враг сосредоточил более 100 тысяч своих солдат.