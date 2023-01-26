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Франция и Италия близки к соглашению о поставках Украине систем ПВО ЗРК SAMP/T, - Reuters

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Четверг 26 января 2023 22:06
Франция и Италия близки к соглашению о поставках Украине систем ПВО ЗРК SAMP/T, - Reuters Фото: Франция и Италия близки к соглашению о поставках Украине ЗРК SAMP/T (mil.in .ua)
Автор: Карина Левицкая

Франция и Италия уже близки к завершению технических деталей по поставке системы противовоздушной обороны SAMP/T в Украину, хотя пока неясно, как быстро будет принято окончательное решение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы завершаем это с итальянцами. Это не слишком далеко", - сказал французский дипломатический источник.

В ноябре Киев попросил своих западных союзников больше систем противовоздушной обороны, в частности SAMP/T, еще известный как Mamba.

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню в пятницу, 27 января, отправится в Италию, чтобы встретиться со своим итальянским коллегой Гвидо Крозетто, причем по данным издания, обе стороны хотят продолжить переговоры о SAMP/T.

Система совместного франко-итальянского консорциума может отслеживать десятки целей и перехватывать 10 одновременно и является единственной системой европейского производства, которая может перехватывать баллистические ракеты.

"Было принято политическое решение. Сейчас только завершаются технические детали, потому что это сложная система", – сказал второй дипломат.

По его словам, ожидается, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджия Мэлони оформят это решение официально.

Напомним, РБК-Украина писала, что итальянское правительство решило передать Украине ЗРК SAMP-T, Aspide, а также артиллерию и дроны израильского образца.

Министр обороны Франции сообщил, когда Париж планирует доставить в Украину первые колесные легкие танки AMX10-RC.

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