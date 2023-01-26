Франция и Италия близки к соглашению о поставках Украине систем ПВО ЗРК SAMP/T, - Reuters

Франция и Италия уже близки к завершению технических деталей по поставке системы противовоздушной обороны SAMP/T в Украину, хотя пока неясно, как быстро будет принято окончательное решение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Мы завершаем это с итальянцами. Это не слишком далеко", - сказал французский дипломатический источник.

В ноябре Киев попросил своих западных союзников больше систем противовоздушной обороны, в частности SAMP/T, еще известный как Mamba.

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню в пятницу, 27 января, отправится в Италию, чтобы встретиться со своим итальянским коллегой Гвидо Крозетто, причем по данным издания, обе стороны хотят продолжить переговоры о SAMP/T.

Система совместного франко-итальянского консорциума может отслеживать десятки целей и перехватывать 10 одновременно и является единственной системой европейского производства, которая может перехватывать баллистические ракеты.

"Было принято политическое решение. Сейчас только завершаются технические детали, потому что это сложная система", – сказал второй дипломат.