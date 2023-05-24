RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинские военные дроном "Пегас" уничтожили российский беспилотник (видео)

Фото: украинские военные дроном "Пегас" уничтожили российский беспилотник (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские бойцы с помощью дрона-камикадзе "Пегас" уничтожили российский беспилотник на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в Telegram.

"Война технологий как она есть. Наши спецназовцы дроном-камикадзе "Пегас" уничтожают российский беспилотник, которым оккупанты корректировали обстрелы на Бахмутском направлении", - написал Федоров.

Он отметил, что минус вражеский дрон - плюс сохраненные жизни украинских военных.

По словам министра, сейчас почти 500 "Пегасов" от "Армии дронов" работают по всей линии фронта.

"Продолжаем усиливать и развивать "Армию дронов", чтобы больше "птичек" уничтожали оккупантов как на земле, так и в воздухе", - добавил Федоров.

"Армия дронов"

"Армия дронов" - это совместный проект Генштаба ВСУ, Госспецсвязи и Министерства цифровой трансформации, о создании которого глава Минцифры Михаил Федоров сообщил 1 июля 2022 года.

В пределах проекта проводится закупка дронов по запросу военных, а также курс обучения операторов.

Дроны-камикадзе "Пегас"

FPV-дроны "Пегас" - это беспилотники, созданные в сотрудничестве с "Армией дронов". Их используют подразделения Вооруженных сил Украины, Нацгвардии и Службы безопасности.

Это квадрокоптеры из китайских деталей, которые специалисты оснащают взрывчаткой, делая так из них дроны-камикадзе. Они успели хорошо себя зарекомендовать, уничтожая оккупантов и их технику, а стоимость такого беспилотника одновременно невысокая.

Напомним, недавно воины 59 ОМБР с помощью дрона-камикадзе "Пегас" уничтожили российский комплекс наблюдения "Муром-П".

Также ранее мы писали, что украинские бойцы с помощью дронов "Пегас" уничтожили две российские установки для разминирования "Змей Горыныч".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая областьБахмутдрониВооруженные силы УкраиныВойна России против Украины