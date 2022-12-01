В нескольких километрах от Кременной: ВСУ продвигаются в Луганской области, - Гайдай
Украинские военные продвигаются в Луганской области и уже находятся в нескольких километрах от города Кременная.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.
"На сегодняшний день ситуация сложная, но кардинально отличается. В Белогоровке украинские военные держат оборону, их постоянно продолжаются штурмы. С другой стороны мы уже недалеко от Кременной. Буквально несколько километров", - сообщил Гайдай.
Кроме того, ВСУ двигаются вперед и на Сватовщине.
По его словам, заминирована вся территория, от мостов до лесопосадок. Также россияне стащили большое количество техники. В Старобельске оккупанты создают уже вторую линию обороны из военных, перекинутых из Херсона.
"После деоккупации мы будем восстанавливать каждый населенный пункт Луганской области. Иначе мнения и быть не может. Строить будем с нуля. Сейчас мы можем лишь сначала оценить масштабы разрушений, неизвестно, что будет, когда орки начнут покидать город. Если сейчас они все еще готовят по уже освобожденным селам", - добавил Гайдай.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что россияне пытаются удержать контрнаступление ВСУ на западе Луганской области, а также подтягивают артиллерию и ракеты поближе к Херсону, скорее всего, планируя усилить обстрелы региона. Несмотря на это, ВСУ продолжают добиваться успехов на линии Сватово-Кременная.
Кроме того, в Луганской области украинские военные деоккупировали 13 населенных пунктов.
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