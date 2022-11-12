Украинские военные "Стугной" атаковали российскую колонну под Павловкой (видео)

Вооруженные силы Украины атаковали колонну россиян под Павловкой (Донецкая область). Для этого был использован ПТРК "Стугна-П".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Управления стратегических коммуникаций ВСУ.
"Засада ВСУ на колонну россиян", - говорится в сообщении.
Как отмечается, военные использовали противотанковый ракетный комплекс "Стугна-П". Колонна оккупантов двигалась в районе Павловки, которая расположена возле Угледара.
В результате удалось уничтожить вражескую технику.
Ранее российское издание "Медуза" опубликовало материал о том, что военнослужащие из 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота направили губернатору Приморья Олегу Кожемяко письмо с жалобами на действия командования, допустившего большие потери.
После этого российские военные блоггеры опубликовали и распространили письмо, в котором утверждалось, что российское военное руководство покинуло бригаду.
Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый подтвердил эту информацию.
Напомним, что нацгвардейцы в ближнем бою уничтожают оккупантов в Донецком направлении.
Также в ВСУ показали работу украинского "БУК М-1". Украинский ЗРК уничтожил очередную цель.
Ранее украинские военные уничтожили несколько единиц российской военной техники с помощью ударных беспилотников "Байрактар".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.