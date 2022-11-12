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Украинские военные "Стугной" атаковали российскую колонну под Павловкой (видео)

Фото: Украинские военные атаковали "Стугной" российскую колонну под Павловкой (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Вооруженные силы Украины атаковали колонну россиян под Павловкой (Донецкая область). Для этого был использован ПТРК "Стугна-П".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

"Засада ВСУ на колонну россиян", - говорится в сообщении.

Как отмечается, военные использовали противотанковый ракетный комплекс "Стугна-П". Колонна оккупантов двигалась в районе Павловки, которая расположена возле Угледара.

В результате удалось уничтожить вражескую технику.

Ранее российское издание "Медуза" опубликовало материал о том, что военнослужащие из 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота направили губернатору Приморья Олегу Кожемяко письмо с жалобами на действия командования, допустившего большие потери.

После этого российские военные блоггеры опубликовали и распространили письмо, в котором утверждалось, что российское военное руководство покинуло бригаду.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый подтвердил эту информацию.

Напомним, что нацгвардейцы в ближнем бою уничтожают оккупантов в Донецком направлении.

Также в ВСУ показали работу украинского "БУК М-1". Украинский ЗРК уничтожил очередную цель.

Ранее украинские военные уничтожили несколько единиц российской военной техники с помощью ударных беспилотников "Байрактар".

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