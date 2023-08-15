ВСУ в ходе контрнаступления продвинулись на двух направлениях, - ISW

Украинские военные в ходе контрнаступательных операций продвинулись в приграничном районе Донецкой и Запорожской областей. Между тем российские оккупанты из-за нехватки резервов имеют трудности с укреплением своих оборонительных линий.

Об этом рассказали аналитики Института изучения войны, передает РБК-Украина со ссылкой на новый отчет ISW .

Бойцы ВСУ 14 августа вели контрнаступательные операции как минимум на двух участках фронта и, как сообщается, продвинулись в приграничном районе Донецкой и Запорожской областях.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что воины продолжают контрнаступательные операции на Мелитопольском (западная часть Запорожской области) и Бердянском (западная часть Донецкой области и восточная часть Запорожской области) направлениях.

В Минобороны добавили, что ВСУ добились определенных успехов южнее и юго-восточнее н.п. Старомайорское (9 км к юго-востоку от Великой Новоселки) на направлении Урожайное (9 км к югу от Великой Новоселки).

Также Маляр отметила, что бойцы продолжают наступление в Урожайном, а некоторые российские источники утверждали, что ВСУ контролируют северную часть населенного пункта.

Командир батальона оккупантов "Восток" Александр Ходаковский (эта группировка находится под Урожайным), пожаловался, что войска РФ не перебрасывают в этот район дополнительные резервы и артиллерийские дивизионы. Также он утверждал, что батальон "Восток" пытается удержать контроль над Урожайным "всеми имеющимися силами", но силы, действующие в этом районе, истощены и несут потери.

Эксперты ISW ранее оценивали, что российским силам не хватает доступных оперативных резервов, которые позволили бы им проводить ротацию или вводить дополнительные подкрепления, и что оборонительные линии интервентов могут "быть хрупкими".

Некоторые российские блогеры утверждали, что ВСУ продолжали контрнаступательные операции в районе н.п. Роботино (13 км к югу от Орехова) в западной части Запорожской области, и продвигались в южной части Клещиевки (7 км к юго-западу от Бахмута).

Замглавы Минобороны Украины Маляр добавила, что за прошедшую неделю ВСУ продвинулись на 3 квадратных километра на Бахмутском направлении и освободили в общей сложности 40 квадратных километров с момента начала наступательных действий на этом направлении.

Ключевые выводы:

Крымские оккупационные "власти" пытаются применить новые федеральные санкции к лицам, которые публикуют материалы, раскрывающие местонахождение и операции российских военных объектов на захваченном полуострове.

В ночь с 13 на 14 августа РФ нанесла серию ракетных и беспилотных ударов по Одесской области.

Минобороны РФ, вероятно, по-прежнему не может полностью взять под контроль некоторые российские частные военные компании, которые связаны с российскими чиновниками и бизнесменами или получают от них спонсорскую поддержку.

Официальные лица США объявили о новом пакете помощи Украине в размере 200 миллионов долларов 14 августа.

ВСУ вели наступательные действия под Купянском, на рубеже Сватово - Кременная, под Бахмутом, в приграничье Донецкой и Запорожской областей, на западе Запорожской области и продвигались в районе Бахмута.

Войска РФ вели наступательные действия в районе Купянска, на рубеже Сватово - Кременная, в районе Бахмута, на рубеже Авдеевка - Донецк, в районе границы Донецко-Запорожской области, в западной части Запорожской области, и продвинулись в районе Купянска.

Росгвардия продолжает формировать новые полки и назначать видных российских ультранационалистов командовать своими подразделениями, возможно, в попытке стимулировать вербовку.

Российские власти увольняют местных "чиновников" на оккупированных территориях Украины, вероятно, для того, чтобы заполнить вакансии предпочтительными кандидатами на предстоящих региональных "выборах".

Контрнаступательные операции ВСУ на юге

Украинские военные этим летом активизировали наступательные действия на юге Украины, а именно в Мелитопольском и Бердянском направлениях в Запорожской и Донецкой областях. За это время удалось освободить более 10 населенных пунктов.

Между тем, пока продвижение Сил обороны сдерживают минные поля врага и построенная оккупантами мощная линия обороны.

Детальнее о том, как развивается контрнаступление ВСУ после двух месяцев - читайте в материале РБК-Украина.