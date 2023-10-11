Украинские войска продвигаются к северо-востоку от Никольского: карты боев ISW

Украинские войска продолжают ведение наступательных операций на нескольких направлениях. ВСУ смогли продвинуться на Юге, в том числе к северо-востоку от Никольского.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
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