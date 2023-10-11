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Українські війська просуваються на північний схід від Микільського: карти боїв ISW

Фото: український військовий (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Максим Шушко

Українські війська продовжують ведення наступальних операцій на кількох напрямках. ЗСУ змогли просунутися на Півдні, зокрема на північний схід від Микільського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

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Війна Росії проти УкраїниКонтрнаступ ЗСУ