Українські війська просуваються на північний схід від Микільського: карти боїв ISW

Українські війська продовжують ведення наступальних операцій на кількох напрямках. ЗСУ змогли просунутися на Півдні, зокрема на північний схід від Микільського.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
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