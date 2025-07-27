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Украинские войска продвинулись в Сумской области: обновленные карты ISW

Воскресенье 27 июля 2025 02:55
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Украинские войска продвинулись в Сумской области: обновленные карты ISW Иллюстративное фото: Силы обороны продвинулись в Сумской области (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

Украинские войска недавно продвинулись на севере Сумской области, а российские - в районе Северска, Торецка, Новопавловки и Великой Новоселки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Восточная ось

Курское направление. 25 и 26 июля российские войска провели ограниченные атаки в неуказанных районах Курской области.

В то же время украинские силы нанесли удар по заводу радиоэлектроники "Сигнал" в Ставропольском крае. Удары повредили по меньшей мере два заводских здания, в которых размещалось дорогостоящее импортное оборудование и производственные линии.

Сумская область. Недавно украинские войска продвинулись на севере Сумской области. По словам военного источника, Силы обороны отбили Кондратовку. Российские войска атаковали в районе Ворочина, Садков и Юнаковки, а также в районе Безсаловки.

Украинские войска продвинулись в Сумской области: обновленные карты ISW

Харьковская область. Российские войска продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, но продвижения не получили. 25 и 26 июля ВС РФ атаковали в районе Глубокого, Старицы и Волчанска, а также в направлении Липцов, Козачьей Лопани и Кудеевки.

Украинские войска продвинулись в Сумской области: обновленные карты ISW

Великий Бурлук. Геолокационные данные свидетельствуют о том, что украинские силы недавно продвинулись к северо-востоку от Хатнего.

Купянское направление. Российские войска атаковали под Купянском - возле Мирного; Радковки, Петро-Ивановки, Строевки, Каменки, Дворечной, Песчаного и в районе Степной Новоселовки.

Лиманское направление. Геолокационные данные показывают, что украинские войска недавно продвинулись к югу от Дибровой в районе Серебрянского леса.

Донецкая область

  • Северское направление. Согласно геолокационным данным, подразделения российского 1234-го мотострелкового полка подняли российские флаги в южной части Серебрянского лесничества. По словам аналитиков, это указывает на недавнее продвижение ВС РФ в этом районе.
  • Часов Яр. Российские войска атаковали 25 и 26 июля в районе Часова Яра, а также в районе Белой Горы и Предтечино.
  • Торецкое направление. Геолокационные данные показывают, что российские войска недавно продвинулись к юго-востоку от Русина Яра.
  • Покровское направление. Оккупанты продолжили наступательные действия, однако подтвержденного прогресса не добились. Они атаковали возле Покровска в разных районах.
  • Новопавловское направление. Россияне недавно продвинулись в районе Зеленого Гая и, вероятно, захватили населенный пункт.
  • Большая Новоселка. Геолокационные данные указывают на то, что российские войска недавно продвинулись в районе Малиевки Днепропетровской области и, вероятно, захватили населенный пункт.

Южная ось

Гуляйпольское направление. Ни украинские, ни российские источники не сообщали о наземной активности в этом районе 26 июля.

Запорожская область. 26 июля российские войска продолжили наступательные операции на западе Запорожской области, однако подтвержденного прогресса не добились. Они атаковали в районе Новопокровки, Степногорска, Плавней и Каменского.

Херсонское направление. Оккупационные войска продолжали ограниченные атаки в неустановленных местах, но не продвинулись вперед.

Ситуация на фронте 26 июля

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что российские захватчики атаковали Украину дронами, ракетами и КАБами.

В течение суток самые интенсивные бои шли на Покровском направлении. Всего было зафиксировано 122 боевых столкновения.

В то же время, Силы обороны Украины уничтожили командира 83-го мотострелкового полка 69-й мотострелковой дивизии армии РФ.

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