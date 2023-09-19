Украинские войска продвинулись на западе Запорожской области: карты боев ISW

Украинские войска продолжали наступательные действия на Мелитопольском направлении, где оттеснили российские войска с неопределенных позиций. Геолокационные кадры свидетельствуют, что ВСУ преуспели к западу от Вербового.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
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