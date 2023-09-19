Українські війська просунулися на заході Запорізької області: карти боїв ISW

Українські війська продовжували наступальні дії на Мелітопольському напрямку, де відтіснили російські війська з невизначених позицій. Геолокаційні кадри свідчать, що ЗСУ здобули успіхи на захід від Вербового.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
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