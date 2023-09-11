Украинские войска продвинулись на линии Авдеевка-Донецк: карты боев ISW

Вооруженные силы Украины провели успешные наступательные операции и продвинулись под Бахмутом, на линии Авдеевка-Донецк и в Запорожской области. В частности, украинские войска продолжают продвижение в районе Роботиного.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Ситуация в Харьковской и Луганской областях
Бои в Донецкой области
Начальник прессслужбы Восточной группировки войск
"Южная ось"
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