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Украинские войска продвинулись на линии Авдеевка-Донецк: карты боев ISW

Фото: ВСУ продвинулись на линии Авдеевка-Донецк и еще на нескольких направлениях (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Вооруженные силы Украины провели успешные наступательные операции и продвинулись под Бахмутом, на линии Авдеевка-Донецк и в Запорожской области. В частности, украинские войска продолжают продвижение в районе Роботиного.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

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Война России против УкраиныКонтрнаступление ВСУ