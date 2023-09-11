Українські війська просунулися на лінії Авдіївка-Донецьк: карти боїв ISW

Збройні сили України провели успішні наступальні операції та просунулися під Бахмутом, на лінії Авдіївка-Донецьк та у Запорізькій області. Зокрема, українські війська продовжують просування в районі Роботиного.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Ситуація в Харківській та Луганській областях
Бої у Донецькій області
Начальник пресслужби Східного угруповання військ
"Південна вісь"
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