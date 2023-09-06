Украинские войска продвинулись на нескольких направлениях: карты боев ISW

Вооруженные силы Украины 5 сентября преуспели к югу от Андреевки и в районе Клещиевки. Также, продвинулись в районе Роботиного и к северо-западу от Вербового. Из-за мощных артиллерийских обстрелов ВСУ оккупанты теряют моральный боевой дух.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Ситуация в Харьковской и Луганской областях
Бои в Донецкой области
прессслужбы Восточной группировки войск ВСУ
"Южная ось"
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