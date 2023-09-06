Українські війська просунулися на кількох напрямках: карти боїв ISW

Збройні сили України 5 вересня досягли успіхів на південь від Андріївки та в районі Кліщіївки. Також, просунулися в районі Роботиного та на північний захід від Вербового. Через потужні артилерійські обстріли ЗСУ окупанти втрачають моральний бойовий дух.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
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ачальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ
"Південна вісь"
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