Украинские войска будут оборонять Бахмут, пока это будет разумно, - Зеленский

Бахмут - не особо большой город, но Украине важно его защитить. Тем не менее, не любой ценой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Владимира Зеленского итальянской газете Corriere della Ser
"Мы будем оборонять, пока это будет разумно, россияне потом хотят продолжить до Краматорска и Славянска, вплоть до границ Донбасса и до Днепра, если смогут. Мы сопротивляемся, а тем временем готовим следующую контратаку", - пояснил глава государства.
Зеленский отметил, что, несмотря на планы российского диктатора Владимира Путина затянуть конфликт, Украина готовится к короткой войне и победе.
"Чем быстрее она будет, тем меньше у нас будет жертв. Наши солдаты более мотивированы, потому что они защищают свои семьи, свои дома. С другой стороны, мы видим, что экономические санкции против Москвы - это большая помощь, они дают нам время и простор для самоорганизации", - добавил президент.
Напомним, аналитики подчеркнули, что ВСУ сломают планы Путина по захвату Бахмута до 24 февраля.
К слову, украинские пограничники во время боев под Бахмутом захватили опорный пункт россиян и взяли в плен боевика из ЧВК "Вагнер".
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