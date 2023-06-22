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Взрывы раздались в Харькове, Кривом Роге и Кременчуге

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Украина, Четверг 22 июня 2023 01:16
Взрывы раздались в Харькове, Кривом Роге и Кременчуге Фото: в Украине прозвучали взрывы (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В ряде областей Украины ночью, 22 июня, объявили о воздушной тревоге. В Харькове, Кривом Роге и Кременчуге раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

В Украине раздаются взрывы

В Кривом Роге раздались взрывы, местных призывают находиться в укрытиях.

Также были слышны взрывы в Кременчуге и в Харькове.

Взрыв в Кривом Роге

Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил взрывы в городе.

"Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет. Остаемся в укрытиях или правило двух стен", - отметил Вилкул.

Он добавил, что зафиксированы повторные пуски в сторону города.

Россияне атакуют Харьковскую область

Полиция Харьковской области призвала жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях.

"Враг снова обстреливает Харьковскую область", - говорится в сообщении.

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Кривой Рог Кременчуг Взрыв харков
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