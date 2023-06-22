Взрывы раздались в Харькове, Кривом Роге и Кременчуге
В ряде областей Украины ночью, 22 июня, объявили о воздушной тревоге. В Харькове, Кривом Роге и Кременчуге раздались взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.
В Украине раздаются взрывы
В Кривом Роге раздались взрывы, местных призывают находиться в укрытиях.
Также были слышны взрывы в Кременчуге и в Харькове.
Взрыв в Кривом Роге
Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил взрывы в городе.
"Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет. Остаемся в укрытиях или правило двух стен", - отметил Вилкул.
Он добавил, что зафиксированы повторные пуски в сторону города.
Россияне атакуют Харьковскую область
Полиция Харьковской области призвала жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях.
"Враг снова обстреливает Харьковскую область", - говорится в сообщении.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.