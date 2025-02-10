Инфляция ускорилась: как выросли цены в Украине за последний год

Потребительские цены в Украине в январе 2025 года выросли на 1,2%. Годовая инфляция ускорилась до 12,9% по сравнению с 12,0% в декабре 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, инфляция ускорилась до максимума с мая 2023 года, когда она составляла 15,3%.

Цены на товары и услуги

По данным Госстата, продукты питания и безалкогольные напитки за год подорожали на 14,3%. Больше всего подорожали овощи - на 33,9% и сливочное масло - 33,9%. Яйца за год подешевели на 5,1%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 14,2%, на одежду и обувь снизились на 4,3%.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 19,1%.

Цены на предметы домашнего обихода и бытовую техника выросли на 2,0%, здравоохранение подорожало на 13,7%, цены на транспорт выросли на 10,2% (в т.ч. топливо подорожало на 12,1%), на связь - на 19,0%, на отдых и культуру выросли на 0,7%, образование подорожало на 12,1%, рестораны и гостиницы подорожали на 13,6%, разные товары и услуги на 11,6%.

Прогноз по инфляции

Напомним, по данным Госстата, годовая инфляция в Украине в декабре 2024 года составила 12,0%.

В январе НБУ ухудшил прогноз по росту потребительских цен в Украине в 2025 году до 8,4%. Ухудшение прогноза на 1,5 п.п. произошло из-за подорожания продовольствия из-за неблагоприятных погодных условий, переноса высоких производственных затрат, в т.ч. из-за диспропорций на рынке труда.

НБУ ожидает, что в первые месяцы 2025 года инфляция, вероятно, будет расти из-за влияния как временных факторов, в частности эффектов низких прошлогодних урожаев, так и фундаментальных, прежде всего давления со стороны производственных затрат бизнеса.

Инфляция достигнет своего пика во II квартале и с середины года начнет снижаться. По прогнозу НБУ, инфляция достигнет 14,3% в конце I квартала, а уже в конце II квартала будет 13,6%, в конце III квартала - 12%, в конце IV квартала - 8,4%.