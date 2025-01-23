Цены будут расти быстрее: НБУ ухудшил прогноз по инфляции на 2025 год

Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз по росту потребительских цен в Украине в 2025 году до 8,4%. В октябре прошлого года центробанк прогнозировал инфляцию на уровне 6,9%.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг на Youtube .

Кроме того, НБУ прогнозирует инфляцию в 2026 году на уровне 5,0% (предыдущий прогноз - 5,0%), в 2027 году инфляция составит 5,0%.

Как отметил глава НБУ, в декабре 2024 года инфляция ускорилась до 12% в годовом измерении, что превысило предыдущий прогноз НБУ. По оценкам НБУ, ускорение инфляции продолжалось и в январе.

По его словам, высокие темпы роста потребительских цен в значительной степени определялись временными факторами, прежде всего связанными с эффектами худших прошлогодних урожаев. В то же время усиливалось и фундаментальное ценовое давление.

"В первые месяцы 2025 года инфляция, вероятно, продолжит расти из-за дальнейшего влияния как временных факторов, в частности эффектов низких прошлогодних урожаев, так и фундаментальных, в частности давления со стороны производственных затрат бизнеса", - сказал он.

По оценкам НБУ, инфляция достигнет своего пика во II квартале и с середины года начнет снижаться.

"Ожидается, что в конце 2025 года инфляция замедлится до 8,4%, а в 2026 году - до цели 5%. Этому, в частности, будут способствовать меры процентной и валютно-курсовой политики Национального банка, а также высокие урожаи, улучшение ситуации в энергетике, снижение фискального дефицита и умеренное внешнее ценовое давление", - сказал он.

Инфляция в Украине

Напомним, по данным Госстата, годовая инфляция в Украине в декабре 2024 года составила 12,0%.

Как отметил в колонке для РБК-Украина директор Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский, годовой показатель инфляции будет ускоряться до апреля-мая 2025 года из-за эффектов базы сравнения, а затем начнет замедляться.