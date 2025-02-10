В ООН назвали продукты, больше всего подорожавшие в мире за последний год

Мировые цены на продовольствие выросли за последний год. Больше всего подрожали молочные продукты и растительное масло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию продовольственного агентства ООН ( ФАО ).

Индекс, который отслеживает ежемесячные изменения мировых цен на ряд продовольственных товаров, продаваемых в мире, составил 124,9 пункта в январе 2025 года, что на 1,6% меньше, чем в декабре. Падение было обусловлено значительным снижением международных котировок на растительные масла и сахар.



Индекс на 6,2% выше уровня год назад, но остался 22% ниже пикового значения, достигнутого в марте 2022 года после вторжения России в Украину.



В январе цены на молочные продукты выросли на 2,4% по сравнению с декабрем и на 20,4% по сравнению с уровнем января 2024 года. Рост был обусловлен ежемесячным ростом международных котировок сыра на 7,6%, что перевесило снижение цен на масло и сухое молоко.

Индекс цен на растительные масла ФАО снизился на 5,6% по сравнению с предыдущим месяцем, сменив недавний рост, хотя он остался на 24,9% выше, чем год назад. Снижение в январе было в основном обусловлено снижением мировых цен на пальмовое и рапсовое масла, в то время как цены на соевое и подсолнечное масла остались стабильными.

Индекс цен на мясо ФАО на 1,4% в январе, но при этом на 8,1% выше уровня год назад.

Индекс цен на сахар ФАО снизился на 6,8% по сравнению с декабрем и на 18,5% по сравнению с предыдущим годом, в основном из-за улучшения перспектив мирового предложения.

Между тем, индекс цен на зерновые ФАО вырос на 0,3% по сравнению с декабрем, но остался на 6,9% ниже уровня января 2024 года.