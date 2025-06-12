НБУ назвал две причины скачка цен в мае

В мае 2025 года цены выросли на 1,3%, в годовом измерении инфляция ускорилась до 15,9%. Цены росли с опережением прогноза Национального банка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Отклонение от прогнозной траектории обусловлено прежде всего стремительным подорожанием сырых продуктов питания вследствие неблагоприятных погодных условий весной и активного экспорта продовольствия", - говорится в сообщении.

Цены на сырые продукты питания

По данным НБУ, цены на сырые продукты в мае стремительно росли - в годовом измерении до 26,4%. Так, существенно ускорилось подорожание свинины, курятины, говядины, яиц, молока на фоне активного экспорта, высоких внешних цен, повышения себестоимости производства и снижения поголовья свиней и КРС.

Темпы роста стоимости яблок, косточковых, ягод и отдельных тепличных овощей значительно повысились вследствие задержки поступления урожая и снижения урожайности из-за похолодания и заморозков. Быстрее дорожали рыба, крупы, мука и подсолнечное масло.

Базовая инфляция

Подорожание обработанных продовольственных товаров в мае ускорилось до 18,0%. Темпы роста цен на хлеб, мясопродукты, некоторую молочную продукцию (в частности сыры, сметану, сливки) и безалкогольные напитки повысились под влиянием подорожания продовольственного сырья и дальнейшего увеличения расходов предприятий на оплату труда.

Темпы роста стоимости непродовольственных товаров не изменились (3,8% г/г), оставаясь умеренными, учитывая сохранение устойчивой ситуации на валютном рынке, - отметили в НБУ.

Инфляция услуг осталась на неизменно высоком уровне (14,6% г/г), отражая дальнейший рост заработных плат и устойчивый потребительский спрос. По сравнению с апрелем быстрее росла стоимость услуг ресторанов и гостиниц, услуг по личному уходу, амбулаторных услуг. Зато замедлился рост цен на транспортные, страховые и финансовые услуги, а также услуги по отдыху и культуре, говорится в обзоре.

Административно регулируемые цены выросли на 19,8%

Быстрое повышение стоимости отдельной подакцизной продукции обусловлено дальнейшим ростом производственных затрат, налоговыми изменениями для производителей и импортеров табачной продукции, а также усилением мер борьбы с теневым предложением. Темпы роста стоимости фармацевтической продукции, медицинских товаров и оборудования притормозили на фоне некоторого укрепления гривны к доллару США.

Темпы роста цен на топливо замедлились до 1,2%

В мае рост цен на топливо ожидаемо замедлился по сравнению с апрелем, учитывая удешевление импорта, избыток дизтоплива и автогаза на внутреннем рынке и конкуренцию между сетями АЗС в бензиновом сегменте.

Прогноз НБУ

Инфляция весной ожидаемо росла, однако, по оценкам НБУ, в мае уже достигла нынешнего максимума.

В дальнейшем ожидается ее замедление по широкому спектру товаров и услуг. Этому, в частности, должно поспособствовать расширение предложения продовольствия на фоне поступления новых урожаев. Кроме того, замедлению инфляции будут способствовать лучшая, чем в прошлом году, ситуация в энергетике, уменьшение мировых цен на нефть и ослабление внешнего ценового давления, а также дальнейшее влияние мер монетарной политики НБУ.

"Значительный статистический эффект будет иметь и прошлогодняя высокая база сравнения административно-регулируемых цен, в частности из-за единовременного повышения тарифов на электроэнергию в июне 2024 года", - заявили в НБУ.