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Украинские ветераны планируют новый рекорд Гиннеса на Днепре: первые детали

12:22 09.09.2026 Ср
2 мин
Защитники планируют превзойти результат, установленный в Дубае
aimg Юлия Акимова aimg Анна Шиканова
Украинские ветераны планируют новый рекорд Гиннеса на Днепре: первые детали Ветераны планируют поставить рекорд Гиннеса на Днепре (фото: M13 FIGHTS)
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Украинские ветераны планируют установить новый рекорд Гиннесса на Днепре, протянув массивную баржу на воде усилиями пловцов.

Об этом основатель ветеранского движения M13 и ветеран ССО Артем Грот рассказал в интервью РБК-Украина .

По словам Грота, команда рассматривает возможность собрать около 100 человек, которые в связке будут плести и тянуть баржу по Днепру.

"Я думаю, что в ближайшее время, опять же отталкиваясь от геополитических процессов, я хочу поставить рекорд Гиннеса. Видел в интернете, как сто человек тащили похожую баржу в Дубае в 2018 году. Думаю, мы сможем это повторить или превзойти в ветеранском окружении - продолжить ее по Днепру", - заявил Грот.

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Идея тесно связана с символикой движения. Во время шестого турнира M13 FIGHTS ринг обустроили прямо на барже "Перленера" у Речного вокзала в Киеве.

"Вода - это наша пиратская тема", - пояснил ветеран.

Организаторы убеждены в реалистичности замысла, поскольку уже имеют подобный опыт.

Недавно в Буковеле 15 человек с ампутациями успешно протащили в озере две надувные лодки с детьми, которые имеют онкологические заболевания и травмы.

"Мы загорелись этой идеей, начали изучать подход и поняли, что это возможно. Будем стараться собрать сильных пловцов и поставить рекорд", - подытожил Артем Грот.

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