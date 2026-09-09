ua en ru
Ср, 09 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Українські ветерани планують новий рекорд Гіннеса на Дніпрі: перші деталі

12:22 09.09.2026 Ср
2 хв
Захисники планують перевершити результат, встановлений у Дубаї
aimg Юлія Акимова aimg Анна Шиканова
Українські ветерани планують новий рекорд Гіннеса на Дніпрі: перші деталі Ветерани планують поставити рекорд Гіннеса на Дніпрі (фото: M13 FIGHTS)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Українські ветерани планують встановити новий рекорд Гіннеса на Дніпрі, протягнувши масивну баржу на воді зусиллями плавців.

Про це засновник ветеранського руху M13 та ветеран ССО Артем Грот розповів у інтерв’ю РБК-Україна.

За словами Грота, команда розглядає можливість зібрати близько 100 людей, які у зв’язці плистимуть і тягнутимуть баржу по Дніпру.

"Я думаю, що найближчим часом, знову ж таки відштовхуючись від геополітичних процесів, я хочу поставити рекорд Гіннеса. Бачив в інтернеті, як сто людей тягнули схожу баржу в Дубаї у 2018 році. Думаю, ми зможемо це повторити чи перевершити у ветеранському колі - протягнути її по Дніпру", - заявив Грот.

Читайте також: Ринг посеред Дніпра, ветерани та золотий АК-47: найяскравіші моменти турніру M13 FIGHTS (фото)

Ідея тісно пов’язана з символікою руху. Під час шостого турніру M13 FIGHTS ринг облаштували безпосередньо на баржі "Перленера" біля Річкового вокзалу в Києві.

"Вода - це наша піратська тема", - пояснив ветеран.

Організатори переконані в реалістичності задуму, оскільки вже мають подібний досвід.

Нещодавно в Буковелі 15 людей із ампутаціями успішно протягнули в озері два надувні човни з дітьми, які мають онкологічні захворювання та травми.

"Ми загорілися цією ідеєю, почали вивчати підхід і зрозуміли, що це можливо. Будемо старатися зібрати сильних плавців і поставити рекорд", - підсумував Артем Грот.

Читайте також про те, як в Хмельницькому проходив унікальний турнір M13 FIGHTS.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Ветеран Ветерани
Новини
Уражено ракетоносії, винищувач і гелікоптер: "Мадяр" назвав наслідки удару по РФ
Уражено ракетоносії, винищувач і гелікоптер: "Мадяр" назвав наслідки удару по РФ
Аналітика
Закликати людей повертатися в Україну нераціонально: Олексій Позняк, Інститут демографії
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Закликати людей повертатися в Україну нераціонально: Олексій Позняк, Інститут демографії