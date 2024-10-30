Украинские вертолеты Sea King получат современное оружие: что известно о новых ракетах
Украинские вертолеты Sea King получат от Великобритании и Германии новое оснащение. Их вооружат современными ракетами, что предусмотрено оборонным соглашением Trinity House Agreement.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт британского правительства.
В совместном коминике отмечается, что специальные команды и оборонная промышленность края будут тесно сотрудничать для того, чтобы Украина добилась успеха и долгосрочного мира.
"В краткосрочной перспективе мы полностью обеспечим Украину новыми оборонными возможностями, оснастим переданные Германией вертолеты Sea King современными ракетными системами", - говорится в сообщении.
Следует напомнить, что в начале этого года Германия заявила о поставках Украине шести списанных вертолетов Sea King MK41. Это спасательные и поисковые вертолеты, имеющие небольшие наступательные возможности – они оснащены пулеметами калибра 12,7 мм.
Как пишет The Defense Post , вертолеты могут вооружить новейшими ракетами Brimstone 2. Их радиус действия превышает 40 километров, а вес боевой части – 6,3 кг.
Также вертолеты могут оснастить дальнобойными противотанковыми ракетами Marte ER. Радиус действия MBDA около 100 километров.
Сикорский S-61 Sea King
Транспортный вертолет, созданный компанией Sikorsky Aero Engineering Corporation, разработан по контракту с ВМС США от 24 декабря 1957 года. Первый полет прототипа состоялся 11 марта 1959, а серийное производство стартовало в 1961 году.
Ранее Украина получала такие вертолеты от Великобритании.
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