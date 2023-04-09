ua ru
Вс, 09 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинские военные уничтожили редкий российский "Репешек" (видео)

Новина українською →
Воскресенье 09 апреля 2023 16:39
Украинские военные уничтожили редкий российский "Репешек" (видео) Иллюстративное фото: украинские военные уничтожили редкий российский "Репешек" (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские защитники с помощью артиллерии уничтожили редкую российскую радиолокационную станцию "Репешек".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Север".

"Разведчики 30 отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского обнаружили вражеский РЛС "Репешек" и предоставили координаты соседям из 45 отдельной артиллерийской бригады. Точный выстрел М777 - и цель уничтожена", - отмечают военные.

Добавим, что РЛС "Репешок" - это современная российская радиолокационная станция по обнаружению дронов. На вооружении в РФ - с 2022 года. По данным на январь-2023, оккупанты произвели только 11 таких станций.

Напомним, ранее в Воздушных силах впервые показали работу ПВО NASAMS.

Кроме того, наши аэроразведчики уничтожили наблюдательный пункт россиян в Донецкой области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
ВСУ за сутки уничтожили 470 оккупантов и 14 дронов, - Генштаб
ВСУ за сутки уничтожили 470 оккупантов и 14 дронов, - Генштаб
DAILY
От Гостомеля до Рубежного. История пехотного офицера "Метиса" о горячих боях против россиян
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина От Гостомеля до Рубежного. История пехотного офицера "Метиса" о горячих боях против россиян