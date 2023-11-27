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Украинские снайперы показали ликвидацию десяти оккупантов на Лиманском направлении

Фото: снайперы за сутки уничтожили 10 оккупантов на Лиманском направлении (t.me/landforcesofukraine)
Автор: Ярослава Борзова

Украинские снайперы за сутки ликвидировали 10 оккупантов на Лиманском направлении и показали результаты своей работы на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сил специальных операций ВС Украины в Telegram.

На распространенном ведомством видео видно, как снайперы 3-го отдельного полка ликвидировали свои цели. 

"Воины ССО продолжают уничтожать врага на Лиманском направлении, где противник постоянно пытается наступать... Охота на врага продолжается! Идем дальше!", - говорится в сообщении.

Ситуация на фронте

Потери России в войне в Украине к утру понедельника, 27 ноября, составили 750 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 325 580 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 7 танков и 11 автомобильной техники.

Также СО Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении и держат оборону в районе Авдеевки. За прошедшие сутки произошло 63 боевых столкновений.

Кроме того, Институт изучения войны сообщает, что украинские войска продолжают ведение наступательных операций в Мелитопольском направлении в Запорожской области. Россияне утверждают, что ВСУ продвинулись на полкилометра к Новофедоровке (15 км северо-восточнее Работино).

Сегодня утром стало известно и о потерях врага на Таврическом направлении. Так, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили 514 оккупантов и 7 единиц вражеской техники.

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Война России против Украины