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В ВСУ рассказали о ситуации на поле боя после заявления Третьей штурмовой о наступлении россиян

Луганская область, Вторник 18 июня 2024 18:53
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В ВСУ рассказали о ситуации на поле боя после заявления Третьей штурмовой о наступлении россиян Архивное фото: ВСУ дадут ответ россиянам в Луганской области (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

На текущий момент не стоит паниковать из-за сообщений о наступлении россиян в Луганской области, поскольку руководство ВСУ в курсе ситуации и оккупанты получат адекватный ответ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назара Волошина в эфире телемарафона.

Журналисты озвучили спикеру информацию о ситуации в Луганской области, а именно о группировке в 10 тысяч военных РФ.

Волошин призвал украинцев не паниковать и не поднимать в обществе такую информацию, что враг уже наступает.

"Я скажу так, что руководству и Вооруженных сил, и высшему политическому руководству государства известна эта информация, принимаются соответствующие меры, то есть о враге все известно", - сказал спикер.

ВСУ дадут оккупантам ответ

При этом он добавил, что подробную информацию об уровне подготовки этой вражеской группировки и ее обеспечения сможет предоставить Главное управление разведки Минобороны Украины. Подразделения этого ведомства находятся на том направлении

"Поэтому я скажу от нашей группировки такой информацией, что Силы обороны и Вооруженные силы обороны готовы к любому развитию событий и наши защитники дадут адекватный ответ и на том направлении", - пояснил Волошин.

Что предшествовало

Сегодня бойцы Третьей штурмовой бригады заявили, что россияне подготовили группировку для наступления и выхода на границы Луганской области.

При этом военные писали, что россияне уже наступают танковыми полками, привлекают артиллерию и дополнительные отряды ЧВК.

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