В ВСУ рассказали о ситуации на поле боя после заявления Третьей штурмовой о наступлении россиян
На текущий момент не стоит паниковать из-за сообщений о наступлении россиян в Луганской области, поскольку руководство ВСУ в курсе ситуации и оккупанты получат адекватный ответ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назара Волошина в эфире телемарафона.
Журналисты озвучили спикеру информацию о ситуации в Луганской области, а именно о группировке в 10 тысяч военных РФ.
Волошин призвал украинцев не паниковать и не поднимать в обществе такую информацию, что враг уже наступает.
"Я скажу так, что руководству и Вооруженных сил, и высшему политическому руководству государства известна эта информация, принимаются соответствующие меры, то есть о враге все известно", - сказал спикер.
ВСУ дадут оккупантам ответ
При этом он добавил, что подробную информацию об уровне подготовки этой вражеской группировки и ее обеспечения сможет предоставить Главное управление разведки Минобороны Украины. Подразделения этого ведомства находятся на том направлении
"Поэтому я скажу от нашей группировки такой информацией, что Силы обороны и Вооруженные силы обороны готовы к любому развитию событий и наши защитники дадут адекватный ответ и на том направлении", - пояснил Волошин.
Что предшествовало
Сегодня бойцы Третьей штурмовой бригады заявили, что россияне подготовили группировку для наступления и выхода на границы Луганской области.
При этом военные писали, что россияне уже наступают танковыми полками, привлекают артиллерию и дополнительные отряды ЧВК.
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