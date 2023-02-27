Украинские штурмовики вместе с артиллеристами уничтожают "вагнеровцев" в окрестностях Бахмута

Украинские штурмовики обнаружили группу членов ЧВК "Вагнера" вблизи Бахмута в Донецкой области и уничтожили часть из нее.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Это происходит при поддержке нашей артиллерии и 2-го штурмового батальона.

Напомним, что украинские бойцы обнаружили российскую пехоту в лесу и благодаря авиации уничтожили ее.

Украинские бойцы обнаружили штурмовую группу российских оккупантов возле Бахмута в Донецкой области и нанесли по ней удар. Часть захватчиков удалось ликвидировать.

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