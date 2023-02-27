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Украинские штурмовики вместе с артиллеристами уничтожают "вагнеровцев" в окрестностях Бахмута

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Бахмут, Понедельник 27 февраля 2023 16:44
Украинские штурмовики вместе с артиллеристами уничтожают "вагнеровцев" в окрестностях Бахмута Фото: Украинские штурмовики вместе с артиллеристами уничтожают "вагнеровцев" в окрестностях Бахмута (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские штурмовики обнаружили группу членов ЧВК "Вагнера" вблизи Бахмута в Донецкой области и уничтожили часть из нее.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

"Продолжается досрочное окончание контракта "музыкантов" ЧВК "Вагнера", - говорится в сообщении.

Это происходит при поддержке нашей артиллерии и 2-го штурмового батальона.

Напомним, что украинские бойцы обнаружили российскую пехоту в лесу и благодаря авиации уничтожили ее.

Украинские бойцы обнаружили штурмовую группу российских оккупантов возле Бахмута в Донецкой области и нанесли по ней удар. Часть захватчиков удалось ликвидировать.

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